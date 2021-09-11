Головний суддя шоу "МастерШеф" і відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів про свою проблему
Як передає Politeka.net, подробицями ситуації він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
Після зйомок 11-го сезону шоу, Ектор відправився в Канаду, де у нього є Будинок. Однак, там ресторатора чекав неприємний сюрприз. Виявилося, що за час його відсутності житло облюбували миші.
"Мій будинок знаходиться на дуже великій території, де Великий Ліс. Звичайно, два роки я не був вдома і тепер там маленькі миші і їм дуже комфортно", - розповідав він.
Однак Ектор був рішуче налаштований не миритися з такими постояльцями. Він пішов в магазин і озброївся мишоловками, а в якості приманки обрав горіхове масло. Метод почав давати свої результати, але виявилося не все так просто.
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"Моя проблема з мишками починає вирішуватися. По чуть-чуть, по чуть-чуть, все буде добре«,-сказав суддя»Майстер-шеф".
"Але якщо чесно, я відчуваю себе жахливо... адже я дуже люблю тварин", - зізнався Ектор.
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