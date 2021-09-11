Співак і телеведучий Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе в стильному костюмі

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес після успіху на" Фабриці зірок " успішно будував кар'єру, але потім зробив перерву в кар'єрі. Повернувся до творчості Володимир тільки в 2019 році, після чого випустив кілька синглів і один альбом. Весь цей час Дантес не забував про телебачення, де був ведучим у різних проектах. А нещодавно співака запросили в проект"Розсміши коміка".

Володимир також веде блог в Instagram, де ділиться всім цікавим. На новому сторіс Дантес був у піджаку і сорочці.

"Боже мій, яка людина в смокінгу. У смокінгу за цей місяць вдруге, хлопців-зачастив", - сказав Володимир.

"Зачастив виходити в смокінгах", - написав Дантес під сторі.

На другому сторі Володимир їхав в авто.

"Нещодавно відніс гітару на ремонт і у мене майстер запитує:" Ви даєте комусь грати на своїй гітарі?". Кажу:"Так". Ніколи так не робіть, це як засіб особистої гігієни, нікому не давайте свою гітару (сказав майстер, - прим. ред.). Кажу:"Так це я дружині давав гітару". Каже:" зрозумів, тут ,звичайно, пастка", - розповів історію Дантес.

"Надя, ніхто не знає як з тобою впоратися", - написав Володимир.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес приголомшив виглядом разом з Alyona Alyona, фото

А ще Politeka писала, що Дорофєєва несподівано знайшла "заміну" Дантесу після 10 років відносин

Також Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про звички під час сну, українці не витримали



