Гімнастка Даша Ульянова, переможниця "Холостяка", показала себе і розповіла про невдачу
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є успішним українським блогером, ставши популярною після перемоги на" Холостяку " з Максом Михайлюком. Красуня не змогла побудувати відносини після проекту, але продовжує нарощувати популярність в Instagram.
Цього разу Даша опублікувала кілька сторі. На кадрах Ульянова була в білому костюмі.
"Друзі, всім привіт, мене звуть Даша Ульянова і сьогодні рівно о 18.30 прем'єра нового хіт-параду "народний хіт", - сказала красуня українською мовою.
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Даші відразу написали, що вона говорить добре українською:
"Дуже добре розмовляєш українською мовою".
"Як незвично з твоїх вуст чути укр.мова".
Другий фанат вирішив запитати, як Даша вирішила стати телеведучою.
"Мене запросили на кастинг, який я успішно провалила в перший раз. Потім я прийшла ще раз і ще раз, кілька разів ось так от ходила кастингувалася", - сказала у відповідь Ульянова.
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