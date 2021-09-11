Співак Макс Барських поділився з фанатами новою світлиною перед грандіозним концертом у Києві

Як пише Politeka.net, 31-річний співак Макс Барських, який став одним із ведучих зіркового балкону на шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників цікавим контентом у своєму Instagram.

Цього разу співак опублікував брутальне фото, на якому він був без сорочки та в чорних шкіряних штанах.

"Виїжджаю на прогон сьогоднішнього шоу 👊", - написав співак.

Як відомо, 11 вересня о 20:00 Макс Барських дасть сольний концерт у КВЦ "Парковий", що в Києві. У коментарях шанувальники артиста написали, що з нетерпінням чекають виступу.

"Який ти класний !!! 😍 твоє шоу огонь🔥 Ти найкращий !!!!", "Ух, який Барс! 😍🔥 Вдалого виступу! ❤️ " Макс, дуже вражені новими відео та фото, просто вбив новими "Туманами"!!! 🔥🔥🔥 радуєш людей, як ніхто інший! ❤️❤️❤️ Впевнена, що сьогодні буде взята нова висота і як наслідок вибух емоцій і феєрверк почуттів! Наші оплески! 👏👏👏🎉🎉🎉", " 😍 Удачі, Макс! Бажаю перевершити самого себе. 🤩", " Красавчик🙌", - написали фанати.

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