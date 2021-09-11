Відомий шоумен Максим Галкін показав домашній театр разом зі своїми дітьми - Лізою і Гаррі і донькою Христини Орбакайте Клавою

Як передає Politeka.net, шоумен Максим Галкін і легендарна співачка Алла Пугачова в шлюбі вже 21 рік. У них є двоє дітей-син Гарік і дочка Ліза. Максим активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Максим Галкін показав нове відео. На кадрах його дочка - Ліза і дочка Христини Орбакайте - Клава грають сценку. В один момент син Галкіна і Пугачової - Гаррі каже: "Кінець".

Дівчатка йому відповідають, що це ще не кінець.

"Звідки я знаю коли у вас кінець", - крикнув Гаррі їм у відповідь.

Шанувальники залишили безліч приємних слів зірковій родині в коментарях: "Шикарні! Від куди я знаю коли у вас кінець! Суть всього!", "Чарівні діти! А скільки артистизму. Ось з кого треба брати приклад, як виховувати дітей", "Ну, що не кажіть, а Ліза вся в маму", "Супер сценка, артистичні які, це напевно теж по генам передається".

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