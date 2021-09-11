Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала доньку, розповівши про свято

Як пише Politeka.net, Сніжана та Сергій вже більше 10 років разом. Пара виховує трьох дітей-Веселину, Єлисея, а також Артура, який у Бабкіної був від минулих відносин. Зараз красуня активно веде сторінку в Instagram, розповідаючи про медитацію, йогу, а також ділячись особистими кадрами.

На новому фото, яке Сніжана опублікувала в соціальній мережі, красуня була в сукні. Поруч стояла дочка Веселина у футболці і джинсах. Як виявилося, у дівчинки сьогодні день народження - малятку виповнилося 11 рочків.

"Сьогодні тусимо!

Відзначаємо ДР цієї красуні!

Тільки я не зрозуміла, коли у нас аніматори переодяглися? Раніше були ляльки LOL і Єдинорожки, зараз же все по-дорослому

Мені здається, що я навіть моргнути не встигла", - написала Сніжана.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Мамина дочка. Дуже схожа на вас", " Сніжаночка, з днем народження донечки! Бачила вас сьогодні і ви прямо світитеся зсередини і випромінюєте гармонію. Ви дуже красива", "Здоров'я Веселині і нехай росте творча, як мама і тато". "О, панки наші, З днем народження".

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