Популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про свої уподобання
Тетяна Брик з підліткового віку будує кар'єру моделі, пише Politeka.net. Дівчина неодноразово з'являлася на фото у світових журналах.
В одному з інтерв'ю красуня розповіла, що для неї робота знаходиться на першому місці.
Зараз Тетяна знаходиться в Дубаї, про що повідомила у своєму Instagram.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Мішиною після сварки: "Відчепися"
Переможниця "Холостяка" Богдан зачарувала Заливако, закинувши ногу на стіл: "Це зброя, яка робить чоловіка..."
Білик застала маленького сина з грошима, хлопчик не розгубився: "Що не зрозуміло..."
На знімку зірка позувала в майці на тонких бретельках і з глибоким вирізом.
"Спочатку не хотіла їхати в Дубай - тепер не хочу повертатися 😅 все-таки люблю я теплі країни... а яка у тебе улюблена країна?",- поцікавилася Брик у підписників.
За 10 годин публікація зібрала понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі Мережі писали назви своїх улюблених країн, а також робили компліменти Тетяні.
"Офігенна😍😍😍😍🔥", "Україна🇺🇦", "Країна висхідного - Японія 😍", "Красива", "Чудова😍", "Америка, однозначно 😍 Зараз відпочиваємо у Сан Дієго 🔥🔥🔥", "Дівчатка такі дівчатка 🤗", "О, класна фотка!", "Анжеліна Джолі, чи це ти?!?!", "Аргентина, там у випадку світового кіпішу мало що відбувається...",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розповіла про неприємну ситуацію, яку їй довелося пережити
А ще Politeka писала, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в купальнику з мотузочками вразила небезпечною позою
Також Politeka повідомляла, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" без одягу змусила Костромічову скрикнути