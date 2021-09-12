Популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про свої уподобання

Тетяна Брик з підліткового віку будує кар'єру моделі, пише Politeka.net. Дівчина неодноразово з'являлася на фото у світових журналах.

В одному з інтерв'ю красуня розповіла, що для неї робота знаходиться на першому місці.

Зараз Тетяна знаходиться в Дубаї, про що повідомила у своєму Instagram.

На знімку зірка позувала в майці на тонких бретельках і з глибоким вирізом.

"Спочатку не хотіла їхати в Дубай - тепер не хочу повертатися 😅 все-таки люблю я теплі країни... а яка у тебе улюблена країна?",- поцікавилася Брик у підписників.

За 10 годин публікація зібрала понад 12 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі писали назви своїх улюблених країн, а також робили компліменти Тетяні.

"Офігенна😍😍😍😍🔥", "Україна🇺🇦", "Країна висхідного - Японія 😍", "Красива", "Чудова😍", "Америка, однозначно 😍 Зараз відпочиваємо у Сан Дієго 🔥🔥🔥", "Дівчатка такі дівчатка 🤗", "О, класна фотка!", "Анжеліна Джолі, чи це ти?!?!", "Аргентина, там у випадку світового кіпішу мало що відбувається...",- написали користувачі Мережі.

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