Співачка і актриса Дженніфер Лопес на червоній доріжці показала, наскільки молодо вона виглядає в реальності

Артистка багато років займається собою і веде здоровий спосіб життя, помічаючи, що ніколи не відмовляється від тренувань. Навіть у свій день народження зірка буде займатися заради хороших форм.

Причому на червоній доріжці нещодавно вона довела, що її зусилля не були марні, адже вона дійсно виглядає не на 52 роки. Зірка виглядає значно молодшою і дивує відсутністю зморшок і хорошими, підтягнутими формами.

З розпущеним волоссям Лопес покрутилася в компанії колег і показала витончену фігуру з різних сторін.

"Ти просто сама фатальна жінка, заборонено бути такою; прекрасна богиня; я так рада за неї; казково !!! 🔥 👏 ; Їй це не сподобалося, але кого це хвилює 😮 😂 👏 » - пишуть фанати.

Нагадаємо, Лопес і Аффлек з'явилися на 78-му Венеціанському кінофестивалі На прем'єрі фільму "Остання дуель". Дженніфер вдалося відзначитися бездоганним зовнішнім виглядом завдяки дизайнерській сукні.

Наряд Georges Hobeika з глибоким сміливим вирізом, прикрашеному ланцюжком кристалів Swarovski ідеально виглядав на фігурі зірки, причому аксесуари на знаменитості теж були з відомих ювелірних будинків.

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