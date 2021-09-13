Українська "Роксолана" Ольга Сумська показала кадри з гримерки під час підготовки до чергових зйомок

Ольга Сумська є популярною актрисою і співачкою, вона звикла показувати себе на сцені в різних образах. При цьому артистка виступає часто і нерідко їде на гастролі разом з чоловіком.

Цього разу Сумська показала кадри, зроблені під час підготовки до зйомок у серіалі. Зараз зірка задіяна не в одному проекті і чергує роботу і гастролі. Записавши Сторіси, Ольга покрасувалася перед камерою.

Позувала Ольга в закритій скромній сукні з яскравим принтом, яка ідеально їй підійшла і підкреслила сяючу красу. У 55 років Ольга демонструє, що можна виглядати молодо і без пластики, а також не приховувати обличчя під фільтрами. Тому в серіалі Ольга намагається відіграти свою роль дуже впевнено, не турбуючись за образ.

"Сьогодні яскрава жінка" - пише під кадрами Сумська.

Нагадаємо, не так давно Сумська розповіла, як вирішила з чоловіком «розширити квадратні метри», тому вони купили нову квартиру.

При цьому після переїзду через безліч зйомок, участі в театральних постановках і виступів в якості ведучої на концертах Ольга не встигає все робити по дому самостійно, тому користується послугами клінінгових компаній.

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