Катя Осадча розповіла на свій день народження, які сюрпризи сталися за рік

Як пише Politeka.net, Катя Осадча нещодавно народила третю дитину. Красуня вирішила показати в Instagram фотосесію, яку зробила з чоловіком Юрієм Горбуновим.

На фото Катя була в боді і піджаку. Юрій надів піджак, штани, сорочку і туфлі. Фотографувала парочку відомий фешн-фотограф Соня Плакидюк.

"Я дуже добре пам'ятаю свою маму в 38, ми полетіли разом в Париж, я на довгі два роки, а мама на два тижні, подивитися, як я влаштувалася. Мама нас годувала вечерями і гуляла по Парижу, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалася, що у мене така сучасна мама. І ось 38 мені і я сподіваюся, що Ілля теж пишається і я теж сучасна", - написала Катяя.

Фанати поставили понад 32 тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер", "З Днем народження", " Круто, і в 50 будете себе почувати на 25, а самий третій син буде вважати Вас сучасної)))","Катерина,ви надбання України!Так тримати".

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