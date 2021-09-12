Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов зворушливо привітав свою дружину з днем народження

Юрій Горбунов з 2017 року перебуває у шлюбі зі своєю колегою, телеведучою Катею Осадчою, передає Politeka.net. У зазначеному року пара стала батьками вперше, в серпні 2021-го-Катя народила другого сина.

12 вересня Катя Осадча відзначила 38-річчя, з чим її і привітав чоловік у своєму Instagram.

" Моя дорога Катруся!!Таких, як ти,на світі не буває!!Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям!Дякую тобі за дюбов,за синів,за ніжність і довіру!!Люблю тебе безмежно!!З Днем народження,моя @kosadcha #день народження 🌺", - написав зворушливе повідомлення Горбунов, підкріпивши сімейними кадрами.

На фото Осадча відображена з чоловіком і дітьми, а також під час вагітності. Телеведуча була в незвичному вигляді - на ній Не було макіяжу, як зазвичай її бачать по телевізору.

За 40 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі приєдналися до привітань і написали багато приємних побажань:

"💖 💖 💖 💖Щастя💖💖💖🎂🎁🎈🍸🍷🍷🍹☕☕☕🍨🍦солодкого життя💏 👬 💖 💖 💖", " величезного щастя і любові! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "З іменинницею !!! 😍 нехай завжди буде щасливою поруч з тобою❤️💖 💜", "щиро вітаю🌹 🌹", " вітаю з Днем народження! Величезного щастя! 🌺🎂🌺🍾🌺".

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