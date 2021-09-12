Співачка Настя Каменських, дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала новий образ, захопивши фанатів і чоловіка

Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз активно будує сольну кар'єру, виступаючи під псевдонімом NK. Красуня стала відома завдяки дуету "Потап і Настя", а тепер Виконавець став її чоловіком. Співачка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото, яке красуня показала в Instagram, Настя була в сукні на тоненьких бретельках. Співачка вигнулася, демонструючи розкішні форми і волосся.

"Ох, вогонь", - написав Олексій Потапенко під фотографією.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", "мм, січневі фотки під'їхали", "чудова Анастасія Каменських", "дізнаюся до болю знайомі вулички Адлера", "Гарненька" "Супер круто", "шикарна жінка", "Настя, ти прекрасна", "Настя, ти супер".

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