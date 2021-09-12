Дружина ведучого шоу "Україна має талант" і "Холостяк" Григорія Решетника Христина, показала, як зазвичай проходить її ранок з дітьми

Дружина знаменитого телеведучого звикла показувати в Instagram свої будні з дітьми і чоловіком. Цього разу пара хотіла відпочити ввечері і провести час з друзями, проте на ранок Христину і Григорія чекав «сюрприз».

Висловитися про батьківські будні з цього приводу вирішила сама Христина:

"Всім доброго ранку, знаєте, вчора був дуже-дуже класний день з нашими друзями. Було так добре, що ми навіть нічого не викладали в Instagram. А це і означає, що день був і правда дуже-дуже хороший.

Ох, зараз покажу, що ми там робили вчора. І ось звичайно ж ми хотіли сьогодні поспати довше, але дехто ось о сьомій ранку прийшов до нас. І вже ніякого сну, от би хтось так кожен день в школу хтось вставав» - поділилася емоціями дружина телеведучого.

Раніше 31-річна дружина Решетника показала, яке свято живота вони собі влаштували в жарких країнах, куди рвонули відпочити.

"Breakfast time 🍳 🧇 🥞 особливо люблю, коли на вихідних ми нікуди вранці не поспішаємо і можемо разом збиратися за одним столом ❤ ️ діти свій день завжди починають з каші, потім - млинці, сирники або панкейк. А ми з Гришею обожнюємо омлети, яйця-пашот - 🥚 в будь-якому варіанті приготування 🍳 Авокадо, тост і лосось-ідеальний мій ранок виглядає саме так) а як ви снідаєте і любите їсти вранці?",- поділилася Христина.

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