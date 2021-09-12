Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про костюми

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є успішним співаком і телеведучим. Також красень активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Володимир позував у піджаку, брюках і сорочці, а образ доповнив туфлями. Як можна зрозуміти, Дантес перебував у Палаці Україна.

"Максимально проти дрес-кодів. Особливо, коли black tie.

А потім хопа, як з оливками, думка змінюється. Просто один раз надів смокінг або 3ку, все тобі насипали компліменти, ти в дзеркалі сподобався собі і думаєш: "як же так? Це ж не тренд, не оверсайз, ніде не написано що це Prada, Balenciaga, та й на ногах не ультрамодні Yeezy"

А ще відчуваєш себе набагато дорожче ніж в будь-якій модній шмотці. Тому Шо ти елегантний (Гека читати).

У гардеробі кожного хлопчика повинен бути чорний костюм)", - написав Володимир.

Гуморист Ед Мацаберідзе відразу пожартував на цю тему: "я в костюмі занадто гарний, особливо в трійці, багато хто не може втриматися і починають загравати, пропонують втіхи за гроші, а це жахливо, адже я дуже люблю гроші".

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"А в гардеробі кожної дівчинки - маленьке чорне плаття", "кожного тридцятирічного хлопчика", "Вова, та ти шо не одягнеш і так і сяк красень. Тому шо негіднику сам знаєш шо)))))".

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