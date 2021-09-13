Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап (Олексій Потапенко), показала, що з нею сталося

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде нещодавно стала новою телеведучою"Орел і Решка". Красуня зараз активно зайнята зйомками шоу, подорожуючи по світу. Нещодавно дівчина анонсувала випуск про Гондурас. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Красуня сьогодні встигла записати кілька сторіс. На одному Андраді показала, як зустріла ранок.

"Я називаю це Доброго ранку", - написала Андраде.

На другому сторіс красуня показала травму, яку отримала. Дівчина виставила коліно з ранами, з яких сочилася кров.

"Кайф", - написала Андраде.

А на сторінці "Орел і Решка" з'явився сторіс, де Мішель вже з іншим ведучим проекту - Кирилом Макашовим. Пара підігрівала інтерес вже до нового випуску:

"Випуск про гватемальців відкритий всім-всім на планеті".

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