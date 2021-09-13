Українська співачка Тіна Кароль показала кілька яскравих образів, не залишивши байдужими українців

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль не так давно випустила новий альбом під назвою "Красиво". Красуня вже відзняла кілька кліпів для пісень зі збірки, які зібрали мільйони переглядів в Ютуб. Кароль також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

Днями Кароль опублікувала фотографію в білому костюмі і "Зоряний шлях" вирішив порівняти красуню, додавши інший образ Тіни - в сукні з вирізом від стегна.

"Костюм vs плаття

Днями Тіна Кароль порадувала стильним строгим образом. Для фотосесії співачка вибрала костюм, а не вишукану сукню, і фанати оцінили експеримент зірки.

А яка Тіна Вам подобається більше? 1 або 2? Діліться в коментарях", - написано було під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Тіна богиня у всьому", "Супер, шикарна в будь-якому образі", "сукня однозначно", "Костюм", "красива талановита змія".

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