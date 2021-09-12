Висхідна зірка українського шоу-бізу Соня Кей, племінниця легенди естради Софії Ротару, показала себе на невдалих зйомках
Як пише Politeka.net, племінниця Ротару не так давно вийшла заміж за хокеїста. Красуня активно займається творчістю і навіть була номінантом на "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". Співачка активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості і радує ефектними образами.
Цього разу Соня вирішила показати, як проходила фотосесія. Красуня стояла в шортах, а в руках тримала ремінь з них, яким грала. Але у дівчини не дуже виходило і більше було схоже на конфуз, що сама племінниця Ротару визнала.
"Коли хочеш бути спокусливою кішечкою, але щось пішло не так", - написала Соня.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук показала, чим балує чоловіка-мільйонера: "Лайфхаки для вас, дівчатка"
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
Чотири вихідних поспіль: що українці святкуватимуть у жовтні і коли відпрацьовуватимуть
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
На другому сторіс дівчина вже присіла, позуючи для фотографій.
"Ну а тут вже інша справа", - написала Соня.
Нагадаємо, племінниця Ротару в одному боді вразила стрункими ніжками в незвичайній позі
Також Politeka писала, що лікарям довелося боротися за життя рідної сестри Софії Ротару, що з нею зараз
А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару здивувала непристойним жестом, звернувшись до хейтерів