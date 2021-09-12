Висхідна зірка українського шоу-бізу Соня Кей, племінниця легенди естради Софії Ротару, показала себе на невдалих зйомках

Як пише Politeka.net, племінниця Ротару не так давно вийшла заміж за хокеїста. Красуня активно займається творчістю і навіть була номінантом на "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". Співачка активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості і радує ефектними образами.

Цього разу Соня вирішила показати, як проходила фотосесія. Красуня стояла в шортах, а в руках тримала ремінь з них, яким грала. Але у дівчини не дуже виходило і більше було схоже на конфуз, що сама племінниця Ротару визнала.

"Коли хочеш бути спокусливою кішечкою, але щось пішло не так", - написала Соня.

На другому сторіс дівчина вже присіла, позуючи для фотографій.

"Ну а тут вже інша справа", - написала Соня.

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