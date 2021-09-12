Відома актриса Ксенія Мішина поділилася в мережі жаркими кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі гарячими кадрами, на яких показала, як прощається з літом і "закриває сезон".

На нових знімках Ксенія зображена на яхті, вона ніжиться на сонці, лежачи на сітці-гамаку. Перед камерою зірка з'явилася в стильному чорному купальнику, який красиво підкреслив витончену фігурку і ідеальні довгі ніжки. Волосся красуні зібрані в високий хвіст, а на її обличчі немає макіяжу, тільки вираз повного блаженства.

У підписі до фотографій Мішина написала: "Закриваємо сезон! Прекрасне літо, спасибі тобі. Не прощаємося". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото Ксенії, засинаючи її компліментами: "Яка красива", "Одна з найталановитіших актрис на даний момент!", "Неймовірно приваблива дівчина", "Красуня", "Які ніжки", "Неймовірно красива", "Дуже красива", "Просто божественна богиня", "Красуня", "Яка ви все-таки шикарна!", "Русалка", "Закоханий в ці ніжки".

Нагадаємо, Ксенія Мішина біля басейну здивувала ногами в синцях: "Багато хто думає, що я...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина звернулася до українців і дала їм пораду, як реалізувати мрії: "Просто повірте".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина в ліжку розцілувала свого красеня, і це не Еллерт: "Мій улюблений...".