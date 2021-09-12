Дочка Олі Полякової Махати з'явилася разом з іншими блогерами, серед яких була і зірка "Від пацанки до панянки" Анастасія Похрещук

Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі Полякової. 16-річний підліток активно веде блог і вже пішла по стопах мами, ставши солісткою нової групи"шви". І ось красуня засвітилася разом з іншим блогером Анастасією Похрещук, а також ще кількома відомими медійними особистостями.

Фотографію з Машею Поляковою опублікувала модель Міла Махнець. На фото ще був блогер Женя Тесленко, Микита Чебанов та Євген.

"Влаштовуємо битву міст", - написала Міла під фотографією.

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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мілана няшка просто"," Мила красуня"," Вау, краши, класно","Вау, ви всі такі класні, Мила, ти найкраща".

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