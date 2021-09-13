Відома співачка Анастасія Приходько неодноразово зізнавалася в коханні Україні, а цього разу вирішила відповісти на питання про неї
Артистка - багатодітна мама, яка вже багато років перебуває у шлюбі бізнесменом Олександром, передає Politeka.net.
Зірка займалася політикою кілька років тому, заявивши про відхід зі сцени, але пізніше все ж вирішила розвиватися, як творча одиниця.
Приходько зараз бере активну участь в українських шоу, займаючись сольною кар'єрою. Також виконавиця веде сторінку в Instagram, де ділиться особистим.
Цього разу артистка відповіла на питання про рідну країну в сторіс.
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"Настю, важко жити в улюбленій країні Україні?",- поцікавилися у зірки, на що та чесно відповіла: "Так!", - і розсміялася.
Також артистка зізналася в коханні місту Буча (Київська область). Як виявилося, Приходько там виступала.
"Вчора був чудовий концерт, я дуже рада, що провела цей вечір з вами. Спасибі, що прийшли", - подякувала глядачам співачка.
Зазначимо, Анастасія Приходько стала однією зі 100 суддів на шоу "Співають всі". Зірка відверто висловлює свою думку, і іноді через те відбуваються скандали.
Зокрема, днями співачка невтішно висловилася про тих, хто веде блог і знімає відео в TikTok.
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