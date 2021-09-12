Українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядала в молодості

Як пише Politeka.net, Народна і заслужена артистка України Ольга Сумська вже не один десяток років в українському кіно. Красуню називають ще Роксоланою за її ефектну роль в серіалі "Роксолана", який виходив на екранах українців з 1996 по 2003 рік. Дівчина і зараз продовжує творити, а також веде блог в Instagram.

Цього разу красуня опублікувала фотографії в соціальній мережі, показавши образ з легендарного серіалу. На ньому молода Ольга була в розкішному вбранні.

"З днем українського кіно", - написала Сумська під фотографією.

На другому знімку Ольга позувала в светрі і спідниці по коліно. Красуня в такому образі перебувала у кіностудії ім. Довженка. Фото датоване 88-м роком.

На останньому фото Сумська з'явилася в хустці. Цей образ був для фільму" Карпатське золото " 1990 року випуску.

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