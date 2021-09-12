Переможниця одного з сезонів популярного шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала незручний момент на особистому відео
Вже давно талановитий хореограф веде Instagram і розповідає там про свої проблеми, розвиток і життя в цілому, а також показує, як росте її маленький син Домінік. При цьому звезад також показує часто, як танцює на камеру і веселить себе вдома.
Цього разу Ілона вирішила показати, як звично веселиться перед камерою, а заодно намагається плавно рухатися. У шовковій піжамі Гвоздьова влаштувала запальні танці на терасі і показала кілька рухів, з почуттям дивлячись в об'єктив.
Правда, кінця гідного її танцю не вийшло. Сідаючи в крісло-гойдалку, зірка перестаралася і ледь не перекинула конструкцію на себе.
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"Дивитися до кінця☺ ️" - пише Ілона під відео.
"Така смішна і своя🙌; яка ви запальничка" - пишуть шанувальники у відповідь.
Раніше жінка розповіла про непростий період, який вона зараз переживає.
"Зараз у нас гострий період прорізування зубів і це КОШМАР. Якщо у рії зубки виросли практично безсимптомно, то Домінік вирішив за двох зробити мамі свято і максимально наситив цей період всілякими спецефектами (розлад шлунково-кишкового тракту, температура, кашель, соплі, кусання, безсонні ночі, крики і плач)", - розповідає Гвоздьова.
Раніше Politeka писала, що Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками" без Чапкіса і Тіни Кароль: "це занадто".
Нагадаємо, що Гвоздьова після виходу з "танців з зірками" несподівано звернулася до учасників: "як сказала Шоптенко...".
A ще Politeka повідомляла, що красуня, яка замінила на" Танцях з зірками "Тіну Кароль, несподівано звернулася до українців:" коли я була...".