Українська ведуча Лідія Таран показала свій конфуз у студії

Відома ведуча "1+1" ретельно доглядає за зовнішністю, адже багато в чому від цього залежить її професія, пише Politeka.net.

У своєму Instagram Таран одного разу розповіла, що ранки вона починає з тренування. Вона намагається робити зарядку і розтяжку. Також зірка приймає тонізуючий душ.

За словами телеведучої, потрібно завжди прокидатися з хорошим настроєм, тоді зморшки будуть виникати тільки від щастя, і виглядають вони інакше.

Лідія підтримує свою красу і молодість завдяки зволожуючим крем-гелям для обличчя, також вона робить патчі на зони очей, наносить крем навколо очей, використовує лосьйони, маски і бальзами для губ.

В результаті у свої 43 роки зірка виглядає чудово, проте ніколи не упускає можливість поіронізувати над собою.

Так, Лідія опублікувала у своєму сторіс Instagram кадри, де вона надуває живіт, і в результаті розстібається ґудзик на блакитному жакеті. Після цього зірка голосно розсміялася.

"Здається, комусь потрібно кидати їсти... Або сміятися?",- підписала кадри телеведуча.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

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