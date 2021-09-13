Українська ведуча Лідія Таран показала свій конфуз у студії
Відома ведуча "1+1" ретельно доглядає за зовнішністю, адже багато в чому від цього залежить її професія, пише Politeka.net.
У своєму Instagram Таран одного разу розповіла, що ранки вона починає з тренування. Вона намагається робити зарядку і розтяжку. Також зірка приймає тонізуючий душ.
За словами телеведучої, потрібно завжди прокидатися з хорошим настроєм, тоді зморшки будуть виникати тільки від щастя, і виглядають вони інакше.
Лідія підтримує свою красу і молодість завдяки зволожуючим крем-гелям для обличчя, також вона робить патчі на зони очей, наносить крем навколо очей, використовує лосьйони, маски і бальзами для губ.
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В результаті у свої 43 роки зірка виглядає чудово, проте ніколи не упускає можливість поіронізувати над собою.
Так, Лідія опублікувала у своєму сторіс Instagram кадри, де вона надуває живіт, і в результаті розстібається ґудзик на блакитному жакеті. Після цього зірка голосно розсміялася.
"Здається, комусь потрібно кидати їсти... Або сміятися?",- підписала кадри телеведуча.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
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