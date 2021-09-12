Українська гімнастка художняя Анна Різатдінова показала свої вміння

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є популярною гімнасткою з України, яка завоювала медалі не тільки на внутрішній арені, а й Міжнародній. Красуня також брала участь на проекті "Танці з зірками", де за гімнастку вболівав хореограф Влад Яма. Зараз дівчина займається викладанням гімнастики, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових кадрах Анна здалася в зеленій сукні з чорним корсетом. Красуня в руках тримала синьо-жовту стрічку. На другому сторіс дівчина просто пройшлася, демонструючи розкішну фігуру.

На останньому сторіс красуня переодяглася і сіла на стілець. Анна задерла ногу максимально високо, демонструючи розкішні форми.

"Ну як же без шпагату", - підписала Анна Різатдінова фотографію в сторіс Instagram.

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