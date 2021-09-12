Леся Нікітюк вирушила до Одеси, показавши, як там проводить час

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк успішна українська телеведуча, за якою стежать мільйони українців. Красуня веде окремо дві сторінки в Instagram - своєї собаки на прізвисько Рафік, а також своєї персональної.

Цього разу Леся опублікувала у своєму блозі фотографію, показавши, що вирушила до Одеси. На першому сторі Нікітюк зняла плитку, показавши Одеський люк і свої ніжки в туфлях.

"Коротко про мою поїздку в Одесі. Багато справ, смачна їжа, бар Зевс закрився", - написала лаконічно Нікітюк в сторіс Instagram.

На другому фото Леся вже показала себе повністю. Красуня була в штанях і топіку. Красуня вигнулася, демонструючи точену фігуру.

На останньому фото Нікітюк вже сиділа за столом. Як можна зрозуміти, красуня сиділа десь в закладі і замовила себе велику порціцю устриць з лимоном.

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