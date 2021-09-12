Відомий хореограф Влад Яма порадував фанатів незвичайними фото в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, шоумен і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який разом з дружиною виховує маленького сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірковий красень поставив фанатів перед нелегким вибором, опублікувавши в мережі кольорову і чорно-білу фотографію.
На знімку Влад зображений, мабуть, на якомусь заході, він стоїть з келихом шампанського в руці і простягає його в об'єктив. Перед камерою хореограф з'явився в стильному темному костюмі з білосніжною сорочкою і чорним метеликом. На його обличчі густа борода, він хижо і впевнено дивиться в об'єктив.
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У підписі до фотографій Яма написав: "Неділя. Кольорове або ч/б?". Користувачі тут же почали коментувати знімки шоумена, засинаючи його компліментами: "Точно ч/б", "Кольорове", "Великий Гетсбі на мінімалках", "Прекрасний як завжди", "Обидва красиві", "Влад, ну ви просто молодець", "Вогонь".
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