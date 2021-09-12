Міша Романова показала, як проводить час на пляжі

Як пише Politeka.net, Міша Романова стала популярною співачкою в Україні. Красуня встигла поспівати в групі "ВІА Гра", але зараз зайнята сольною творчістю. Дівчина також записала кілька спільних з Максом Барських, з яким у підсумку красуні почали приписувати роман. Але Романова пара заперечує подібне, кажучи тільки про дружбу.

Не забуває Міша і про Instagram, де постійно радує українців новим контентом. На першому сторіс Романова показала, як йде з подружками на пляж, влаштовувати пікнік.

На другому сторіс Міша вже була в легкій накидці і червоному бікіні, демонструючи розкішні форми. Красуня посміхалася, прикривши очі стильними окулярами.

Після цього Міша перевела камеру на подружок. Дівчата лежали на покривалі, але відразу задерли вме разом ноги, позуючи перед Романовою, яка записувала сторіс.

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