У мережі показали ролик з ведучою бек-шоу "Маска", яка покаже глядачам закулісся зйомок
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Маска" в соцмережі Instagram опублікували несподіване відео, в якому розсекретили особистої нової ведучої бек-шоу другого сезону проекту. Виявилося, що закулісся шоу глядачам відкриватиме відома українська блогерка Нателла Кірс.
У ролику, який опублікували в соцмережі Нателла з'явилася в загадковому образі - в темній сукні і об'ємному квітчастому головному уборі з темною вуаллю. За цим аксесуаром майже не видно обличчя дівчини, в очі кидаються тільки її чорні губи.
У підписі до відео розповіли про нову ведучу: "таємниця BACKSHOW розкрита! Ведучою закулісся шоу МАСКА стала блогера Natella Kirs. У BACKSHOW вона покаже, як створюють найзагадковіший проект країни, поставить гострі питання і дізнається таємниці детективів і зірок, які ховаються під масками".
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Користувачі в коментарях тут же почали коментувати відео, багато хто здивувався, хто став ведучою бек-шоу "Маски": "Ого, ось це новини", "Ого, несподівано. Не думав, що ви зробите її ведучою", "Вау! Вітаю, Нателла", "Тепер ми дізнаємося, що ж там за лаштунками", "Що я і говорив! Розгаданий".
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