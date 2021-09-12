Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі любить класичні і прості образи

Артистка завжди з'являлася на червоній доріжці в наймодніших і витончених нарядах, причому без зайвої відвертості і завжди в єдиному стилі. Анджеліна Джолі і донині дотримується своїх смаків.

І хоча зараз зірку складно помітити на якихось значних заходах, раніше вона епатувала публіку і з задоволенням позувала для фотографів. Одним з улюблених образів Джолі вважається наряд з шовку.

Світла сукня з вирізом на всю спину ідеально виглядала по фігурі актриси, підкреслюючи її елегантність.

"Яка красуня; ти така принадність🌹; спокусливий образ🔥; як не крути, скрізь хороша; справжня натуральна дама, чудова; це просто суперський і прекрасний вигляд❤️; як можна відірватися від такої жінки; гідна всього; чудова краса " - пишуть фанати.

Нагадаємо, що зараз зірка веде тихе життя і не дає інтерв'ю, дуже рідко знімається у фільмах і більше часу приділяє сім'ї. Шанувальники ж люблять згадувати, як раніше виглядала їх улюблена актриса, а також вихваляють її квітучий зовнішній вигляд.

Під одним з таких фото шанувальники були підкорені свіжим виглядом Джолі з нюдовим макіяжем і в білій сорочці.

Раніше Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила ляльковою зовнішністю в шкіряному вбранні: фото.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в наряді з відкритим верхом не посоромилася показати "багатства": "Без комплексів".

A ще Politeka повідомляла, що Джолі в шовковому топіку сколихнула заявою: "ви не зрозумієте...".