Красуня Юля "Зайка" показала яскраве фото з регіонального конкурсу краси на Прикарпатті

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і колишня учасниця шоу "Холостяк"з Михайлом Заливако Юлія Бельченко ("Зайка"), яка нещодавно розповіла, як заробляє на життя, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в соцмережі милим фото з конкурсу краси, на якому позує з двома дівчатами.

Виявилося, що Юлі стала зірковою гостею та головою журі регіонального конкурсу краси "Княгиня Покуття", який проходив у Коломиї. А на фотографії, яку вона виклала в мережу, дівчина позує з двома учасницями конкурсу.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Конкурс краси – це можливість проявити себе, продемонструвати сильні сторони. Наші дівчата-гордість нації, вони не тільки красиві, вони розумні, цілеспрямовані і талановиті. Шалено рада, що мені пощастило бути головою журі @kniagynia_pokuttia. Організація на вищому рівні".

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