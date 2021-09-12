Відома співачка Настя Каменських порадувала шанувальників яскравими кадрами з осіннього пікніка
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка одружена з продюсером Потапом, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі чарівними кадрами з пікніка на природі, на яких з'явилася в незвичайному образі.
На нових знімках Настя відображена в красивій локації біля води, за її спиною видно пляж і сосни, а спереду видно сервірований стіл з тарілками і келихами, все в білих тонах. Перед камерою співачка з'явилася теж у світлому вбранні - на ній штани і вузька кофтинка з пікантним вирізом, яка підкреслила пружні принади. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і весела посмішка.
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У підписі до фотографій Каменських написала: "Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки: "Така гарненька і миленька", "Насолоджуйся, Настюша", "Просто прекрасна", "Яка красуня", "Красива і незвичайно чарівна і мила", "Чудова", "Шалено красива", "Моя улюблена, ти така красива і мила", "Ви прекрасні", "Красуня", "Шикарна обстановка", "Яка ви красива".
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