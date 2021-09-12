Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана здивувала новим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно розповіла історію свого життя, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото, а в підписі до нього розповіла про свою медитацію.

На новій фотографії Сніжана відображена, мабуть, на вулиці, вона стоїть в цікавій позі. Перед камерою красуня з'явилася в довгому приталеному платті на бретельках, яке красиво підкреслило струнку фігуру і засмаглу шкіру. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Бабкіна розповіла, які проблеми зі здоров'ям вона вирішила за допомогою медитації: "Для тих, кому важливо бути здоровою у всіх аспектах – і фізично, і психологічно, і емоційно, я пишу цей пост. Просто перерахую те, що я прибрала виключно завдяки медитаціям: знижений тиск, часті втрати свідомості, тахікардія, панічні атаки, засипання без снодійних, емоційні вигорання".

Нагадаємо, Дружина Бабкіна з підросла дочкою влаштували "недитячу" тусу, фото: "О, панки наші".

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зізнався дружині в численних зрадах, чим закінчився скандал: "Казанова, куди там".

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