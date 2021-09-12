Відома модель Єлизавета Ястремська похвалилася розкішним букетом

Як повідомляє Politeka.net, відома модель Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на всесвітньому конкурсі краси, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним фото, на якому похвалилася розкішним букетом квітів.

На новій фотографії Ліза відображена на прогулянці, вона тримає в руках коробку з пишними рожевими і білими квітами і з милою посмішкою дивиться в об'єктив. Перед камерою дівчина з'явилася в цікавому вбранні, який дуже нагадує піжаму, а на її ногах чорні босоніжки на низькому ходу.

У підписі до фото Ястремська привела цитату: "Пройдемо в сад, я покажу вас трояндам". Річард Брінслі Шерідан". Шанувальники тут же почали коментувати нову фотографію моделі: "Прекрасна Єлизавета", "Хто купив це для тебе?", "Яка гарна композиція. Кайф", "Прекрасна", "Красуня", "Дуже красиво".

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