Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник заінтригував новим сезоном реаліті-шоу

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Григорій Решетник у своєму Instagram опублікував фрагмент інтерв'ю, в якому він розповів про новий сезон шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. За словами шоумена, співачка чимось схожа з минулою учасницею реаліті Ксенією Мішиною, а що стосується женихів, то цього разу вони більш зрілі і готові до серйозних стосунків.

"Всі чоловіки закохалися, всі втратили голову. Вже традиційно, на першу вечірку і на кастинг, Злата сподобалася, вони прийшли на Злату. Глядача побачать справжні чоловічі розборки, вони будуть, але я буду контролювати, щоб це не виходило за межу. Все через красу і талант Злати. Нам дуже важливо, щоб були справжні емоції, справжні почуття", - поділився Григорій.

Він також додав, що від себе намагається збалансувати відносини між учасниками і головній героїні. Там, де потрібно, Решетник підказує Златі, як діяти, а також трохи підказує і нареченим, що до чого.

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