Дочка співачки Олі Полякової Маша поділилася в мережі кумедними кадрами з Веселої вечірки

Як повідомляє Politeka.net, старша дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша, яка сама заробляє собі на життя блогерством, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу юна красуня поділилася в мережі кумедними кадрами, на яких позує в компанії друзів, а в підписі до публікації влаштувала "битву віків".

На нових фотографіях Маша і її друзі відображені, мабуть, на якійсь вечірці. Перед камерою юна красуня з'явилася в незвичайному образі – на ній коротке Смугасте плаття, поверх якого вона накинула чорну шкіряну куртку. Волосся дівчинки недбало укладені, на її обличчі яскравий макіяж, а найбільше уваги привертають ельфійські вуха.

У підписі до фото Полякова-молодша написала: "Давайте влаштуємо битву віків. Кому скільки років? Пишіть в коментарях". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки Маші і відповідати на її питання. З'ясувалося, що аудиторія у дівчини різновікова – від 7-10 до 50+ років. Одна з користувачок жартівливо написала: "Мені завжди 16.

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