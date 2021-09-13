У неділю, 12 вересня, відгримів другий випуск нового сезону "Танців з зірками"
Чотирнадцять пар продемонстрували свої танцювальні здібності та навички, які отримали під час виснажливих репетицій. Темою випуску стала "любов". Гірше за всіх, на думку журі та глядачів, з цим завданням впоралися дві пари Іван Люленов і Яна Цибульська, а також Фагот і Катерина Трішина.
У підсумку, шоу покинула перша пара. Люленов і Цибульська виконали джайв під пісню Bruno Mars "Runaway baby", передає Politeka.net.
Для багатьох фанатів проекту відхід саме цієї пари став повною несподіванкою. Українці бурхливо відреагували на виліт Люленова і Цибульської, відзначаючи, що вони просто ще не встигли себе розкрити.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Ексфаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" несподівано засвітилася на конкурсі краси: "Мені пощастило"
Переможець "Голосу країни" Сасанчин засвітив вагітну наречену в ліжку без прикрас: "Не знає, як..."
Українці отримають виплату в розмірі 10 пенсій: які умови і кому світить доплата
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
"Блін, як шкода. Люленов класний. Міг би ще багато прикольних номерів станцювати. Шкода..."
"я ще майже нікого взагалі не розрізняю, а його запам'ятала... Не потрібен нам Челентано, мабуть ("
"поверніть Ваню на шоу замість Насті - це дійсно буде дуже правильне рішення, він великий молодець, будь ласка 🙏"
"Не вірю що за Джамалу, глядачів більше проголосувало ніж за Ваню!!!"
"Шкода що вони покинули проект, дуже класні, а Цибульську я взагалі абажаю, але через сердечні справи вона зовсім не так танцює як в минулому сезоні🌹 🌹 🌹"
"Шкода, що вибули, пара вогонь, вони себе ще не встигли розкрити"
"Як це він покинув проект??? Для мене він був претендент на перемогу!😳"
Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Люленов показав, як готується до виходу на паркет: "Скоро..."
Як повідомляла Politeka, Фагот і Артур Логай вперше засвітили своїх партнерок-красунь на "Танцях з зірками": "Точно вас здивує"
Також Politeka писала, що старт нового сезону "Танців з зірками", про Григорія Чапкіса навіть не згадали: "дивно..."