У неділю, 12 вересня, відгримів другий випуск нового сезону "Танців з зірками"

Чотирнадцять пар продемонстрували свої танцювальні здібності та навички, які отримали під час виснажливих репетицій. Темою випуску стала "любов". Гірше за всіх, на думку журі та глядачів, з цим завданням впоралися дві пари Іван Люленов і Яна Цибульська, а також Фагот і Катерина Трішина.

У підсумку, шоу покинула перша пара. Люленов і Цибульська виконали джайв під пісню Bruno Mars "Runaway baby", передає Politeka.net.

Для багатьох фанатів проекту відхід саме цієї пари став повною несподіванкою. Українці бурхливо відреагували на виліт Люленова і Цибульської, відзначаючи, що вони просто ще не встигли себе розкрити.





"Блін, як шкода. Люленов класний. Міг би ще багато прикольних номерів станцювати. Шкода..."

"я ще майже нікого взагалі не розрізняю, а його запам'ятала... Не потрібен нам Челентано, мабуть ("

"поверніть Ваню на шоу замість Насті - це дійсно буде дуже правильне рішення, він великий молодець, будь ласка 🙏"

"Не вірю що за Джамалу, глядачів більше проголосувало ніж за Ваню!!!"

"Шкода що вони покинули проект, дуже класні, а Цибульську я взагалі абажаю, але через сердечні справи вона зовсім не так танцює як в минулому сезоні🌹 🌹 🌹"

"Шкода, що вибули, пара вогонь, вони себе ще не встигли розкрити"

"Як це він покинув проект??? Для мене він був претендент на перемогу!😳"

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