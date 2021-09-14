Півфіналістка "Голосу країни" співачка Міла Нітіч не стримала емоцій
30-річна зірка побувала на концерті, в якому брала участь Наталія Могилевська. Остання виконала свої хіти, які перевірені часом та полюбилися публіці, що взяло за душу Нітіч. Міла опублікувала яскраві кадри виступу Наталії у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Співачка зізналася в любові до Могилевської, щедро нагородивши компліментами.
"Яка же ти прекрасна! 😍 😍 😍 Люблю!", - підписала вона кадри, коли та співала зі сцени, купаючись в оваціях.
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А коли Наталя раптом спустилася в зал і почала танцювати з шанувальниками, Нітіч не втрималася: "Справжній народний артист!"
При цьому, нагадаємо, зірка "Голосу країни" нещодавно невтішно відгукнулася про іншу яскраву представницю українського шоубізу - суперблондинку Олю Полякову. Конфлікт між ними, як відомо, тягнеться вже давно, ще з тих пір, як Полякова втрутилася в скандал з харасментом Костянтина Меладзе і Ані Лорак. Міла тоді "відчехвостила" Олю, заявивши, що та просто в черговий раз хоче пропіаритися.
"Полякова як завжди займається популізмом і просто себе піарить, і все. Вона робить це дуже часто і сильно зловживає цим останнім часом. Вибачте мене...", - пройшлася Нітіч по Поляковій в одному з інтерв'ю.
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