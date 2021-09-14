Півфіналістка "Голосу країни" співачка Міла Нітіч не стримала емоцій

30-річна зірка побувала на концерті, в якому брала участь Наталія Могилевська. Остання виконала свої хіти, які перевірені часом та полюбилися публіці, що взяло за душу Нітіч. Міла опублікувала яскраві кадри виступу Наталії у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Співачка зізналася в любові до Могилевської, щедро нагородивши компліментами.

"Яка же ти прекрасна! 😍 😍 😍 Люблю!", - підписала вона кадри, коли та співала зі сцени, купаючись в оваціях.

А коли Наталя раптом спустилася в зал і почала танцювати з шанувальниками, Нітіч не втрималася: "Справжній народний артист!"

При цьому, нагадаємо, зірка "Голосу країни" нещодавно невтішно відгукнулася про іншу яскраву представницю українського шоубізу - суперблондинку Олю Полякову. Конфлікт між ними, як відомо, тягнеться вже давно, ще з тих пір, як Полякова втрутилася в скандал з харасментом Костянтина Меладзе і Ані Лорак. Міла тоді "відчехвостила" Олю, заявивши, що та просто в черговий раз хоче пропіаритися.

"Полякова як завжди займається популізмом і просто себе піарить, і все. Вона робить це дуже часто і сильно зловживає цим останнім часом. Вибачте мене...", - пройшлася Нітіч по Поляковій в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" похвалилася новою квартирою в новобудові, величезна тераса і шикарний вигляд: "вона моя!"

Як повідомляла Politeka, Міла Нітіч з Голосу країни "відбрила" Полякову з її вимогою вибачитися: "Не на ту напала"

Також Politeka писала, що Міла Нітіч з "Голосу країни" виставила на суд українців свого фаворита: "що скажете?"