Популярна співачка Ольга Полякова на відпочинку в Іспанії розповіла про місцеві лісові пожежі
Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Артистка активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.
Цього разу співачка поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз артистка перебуває на відпочинку в Іспанії, в популярному курортному місті - Марбелья. На кадрах Ольга показує, як пожежні літаки набирають воду і летять в гори.
"Отак...В Іспанії горять ліси в горах. Бачите, прям перед готелем спускаються такі літаки, вони набирають воду. Коли пролітають над головою, якщо чесно, страшнувато. Ось так набирають воду, і гасять ліс."
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В Іспанії палають лісові пожежі в регіоні Коста-дель-соль. Про це повідомляють ЗМІ. Там знаходиться відомий курорт Марбелья, в який часто приїжджають відпочивати зірки. На думку влади це був умисний підпал.
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