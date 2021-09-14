Після розлучення з DZIDZIO (Михайлом Хомою) життя співачки Slavia (Ярослави Притули), заграла новими фарбами
Як відомо, Михайло і Ярослава розлучилися після двадцяти років стосунків. Причиною розриву, за словами артистки, стала неувага з боку чоловіка. Також ходили чутки про романтичний зв'язок DZIDZIO зі співачкою Олею Цибульською.
Як би там не було, але зараз Slavia з головою пішла в роботу. Дівчина була в тіні супуга багато років, поки, нарешті, не зважилася почати сольну кар'єру в минулому році.
Так, Ярослава готується до великого концерту 4 листопада, який відбудеться у філармонії. Екс-дружина Хоми виступить з оркестром, диригувати який буде її хороший друг ще зі шкільних часів - Тарас Демчишин.
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У Мережі почали говорити про романтичний зв'язок Slavia і Демчишина. Парочка тримає інтригу та ухильно відповідає на питання журналістів про особисте життя.
Під останнім постом в Instagram Ярослави, в якому вона поділилася фрагментом виступу з тим же оркестром, між ними з Тарасом стався цікавий діалог, передає Politeka.net.
Артисти обмінялися люб'язностями в коментарях, не стримавши своїх почуттів:
"Ти Славця, унікальна, браво! Молодчинка! Англійською - шикарно❤️", - написав Демчишин.
"Дорогий Тарасе! Прийняла твою пропозицію з обережністю... Співати з оркестром це велика відповідальність. Дякую, що повірив у мене! На сцені відчуваю свою силу, відчуваю себе просто космічно🌞 🪐 💫", - відповіла йому екс-дружина DZIDZIO.
"Супер! Я так і хотів, працюємо далі! Для мене задоволення слухати твій прекрасний спів, можеш мене вважати своїм придворним капельмейстером🤴", - не втримався диригент.
Публіка бурхливо коментує: "Щастя Вам Славія і Тарас, ви справжні, талановиті люди. Браво👏"; "👏Браво! Тільки треба сцену більшого масштабу. А то затісно навіть голосу😍😍😍💓"; "🔥❤️сила !!! 👏 👏Овації! До мурашок!!!"
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