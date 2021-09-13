Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова продовжує розповідати, як приводить себе в порядок

Даша Квіткова звикла показувати особисте життя на камеру, і хоча більшу частину часу особисте життя вона приховує, деякі речі їй подобається розповідати публічно.

Зараз Квіткова активно відновлюється після народження сина, ходить на масажі, почала тренування, а також поділилася секретами догляду за собою у ванній.

«З розтяжками змирилася, їх потім можна буде звести за допомогою лазера. А ось за якість шкіри я зараз дуже борюся. Роблю тепер масаж дренажною щіткою для сухого масажу і кавовий скраб для тіла з натуральними маслами.

Дуже люблю зволожену серпанок на тілі після такого скрабу. Обов'язковим етапом йдучи є зволоження та живлення шкіри, тому наношу антицелюлітну олію", - розповідає Даша про свій відхід у ванній.

Не так давно Даша також чесно розповіла, що раніше важила 52-53 кг, а в день пологів її вага становила 82 кг.тепер вона має намір повернути свою форму і дуже турбується за стан своєї шкіри. Тому навіть з тренуваннями і схудненням дуже обережна.

Кілька днів тому відбулося перше її тренування. Свою фігуру вона тепер весь час приховує під безрозмірними піжамами, просторою одягом і сукнями-балахонами, щоб не показувати себе так, як їй не подобається.

Нагадавши, "Холостяк" Добринін показав сина, що підросло, кадри сімейної ідилії

А ще Politeka писала, що дружина" Холостяка " Добриніна влаштувала перше тренування після пологів

Також Politeka повідомляла, що дружину" Холостяка " Добриніна розкритикували з чоловіком за сімейне відео