Популярна співачка Ірина Білик засвітилася на одній сцені відразу з двома екс-обранцями - Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком

Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Під час другого ефіру шоу "Танці з зірками" Ірина Білик стала ведучою зоряного балкона. Також, вона виступила на сцені виконавши пісню зі своїм колишнім чоловіком і учасником проєкту - Дмитром Дікусаром. У 2009-му році вони разом брали участь у другому сезоні шоу.

Це був дебют танцюриста як співака, разом з артисткою вони співали пісню "нас нет". Виявилося, що в цей час за роялем сидів ще один екс-чоловік Ірини - Дмитро Коляденко. Після виконання пісні, Дмитро Коляденко підбіг до артистки і подарував їй букет квітів.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під відео з виступом Ірини: "Ну Іра дає. Зібрала гарем своїх колишніх чоловіків і співала між ними. Пісня красива. Можна не володіти сильним вокалом, а співати душею", "я думаю, що поскаче рік два ще Іра і будуть вони далі жити з Коляденко", "Охх, Ірина, всіх колишніх зібрала".

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