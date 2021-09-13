Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Анна Богдан активно стежить за своєю вагою

Анна Богдан після фіналу шоу "Холостяк" отримала багато критики тільки через те, що головний герой Михайло Заливако вибрав саме її. Незважаючи на це пара витримала весь хейт в мережі і донині щаслива, вони навіть почали разом жити.

Також пара турбується про своє здоров'я, тому багато займається разом і веде здоровий спосіб життя. Останнім часом Богдан все частіше показує, як тренується в залі разом зі своїм чоловіком.

Сам Заливако жартівливо прокоментував кадр зі спортзалу з коханою: «Аня займатися, я ходжу туди тільки фоткатися».

Звично не обходиться без критики під фото Анни:

"Чому ваша Аня постійно не задоволена?; У ані фігура тут така красива; красива пара; Копиця соломи на голові... Обличчя можна і простіше зробити; головне, що ви разом».

Раніше Богдан висловилася про те, що робить дівчат і жінок жіночними:

"Жіночність-це зброя, яка робить чоловіка беззахисними перед нашим чарами. Елегантність - коли відчуваєш гармонію і внутрішнє задоволення від того, наскільки приваблива твоя фігура і наскільки вдало підібраний твій гардероб.

Впевненість-вистачає додати до образу високо підняту голову, випрямлену поставу, променистий погляд і доброзичливу посмішку, - і ви побачите, як всі чоловічі голови повернуться слідом Вам. Амбітність-привабливій жінці завжди є до чого прагнути", - розповіла Ганна Богдан.

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