Фронтвумен гурту KAZKA Олександру Зарицьку застали зненацька в ефірі шоу "Танці з зірками"

Пісню KAZKA "Плакала" підспівує весь світ, але в свої 29-ть Зарицька зізнається, що дійсно іноді плаче. Невже причина - нерозділене кохання? Саме цьому почуттю продюсери "Танців" присвятили другий випуск нового сезону.

Учасники проекту спробували не тільки передати любов у своїх танцях, а й поділилися особистими історіями. Зарицька зізналася, що раніше через комплекси з приводу зайвої ваги у неї не було серйозних стосунків, поки вона в 22 роки не закохалася в свого кращого друга. Хлопець, правда, тоді не розділив її почуттів і так і заявив, що не любить Сашу.

Яке ж було здивування Зарицької, коли її колишній коханий з'явився на великому екрані з повідомленням для неї. Хлопець зізнався, що досі шкодує, що у них нічого не склалося.

"Саша, у нас з тобою дійсно були близькі стосунки і я шкодую досі, що мені не вдалося їх утримати", - звернувся до Зарицької екс-бойфренд.

Зі свого боку, солістка KAZKA зізналася, що це звернення вибило її з колії: "Навіщо ви це робите?".

Нагадаємо, що солістка KAZKA опинилася на підлозі з партнером по "Танцях з зірками«, особисті кадри:" Невже це любов?»

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