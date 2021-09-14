Відома фотографиня показала, як виглядає популярна українська телеведуча Леся Нікітюк у повсякденному житті
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Також вона веде популярне шоу "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Леся Нікітюк поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Вона репостнула відео відомого фотографа Оксани Шевчук, яка відобразила її на заході. Дівчина показала, як виглядає Леся в повсякденному житті.
"Люди від неї не відходили...Дізналися?",- запитала у користувачів мережі фотограф.
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Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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