Відома співачка Тіна Кароль дала спеку на концерті разом з танцюристом Дмитром Жуком, у якого зараз руйнується шлюб

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті.

Цього разу на сторінки співачки з'явилося нове відео. На кадрах вона запалює з танцюристом Дмитром Жуком на сцені. Артистка виконує пісню "Шиншила", де співає рядки "Я так вирішила". Як відомо, Дмитро Жук є відомим українським хореографом, він вже давно співпрацює зі співачкою як танцюрист і викладач.





Також, минулого року на проекті "Танці з зірками", Тіна виступала в номері з Юлією Саніною та Дмитром.

У цей момент у Дмитра Жука руйнується шлюб. Його дружина-Яна Цибульська, яка вибула вчора на другому ефірі шоу "Танці з зірками", зі сльозами на очах, розповіла про те, що Дмитро попросив взяти паузу у відносинах.

"У свого чоловіка я закохалася з першого погляду. Це кохання триває вже 10 років. Навіть якщо ми не разом, я все ще його люблю", - розповіла Яна Цибульська.

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