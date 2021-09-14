Максим Чмерковський, який брав участь у першому "Холостяку" 2011 року, знову повернувся з США в Україну - цього разу заради шоу "Танці з зірками"

Так, 41-річний американський танцюрист з українським корінням замінив на "Танцях" покійного Григорія Чапкіса, ставши одним із суддів проекту. На новій батьківщині Макса чекають дружина (теж танцівниця) Пета Маргатройд і чотирирічний син Шай Олександр. Чмерковський планує після кожного ефіру повертатися додому, так як не звик надовго кидати сім'ю.

А поки Максим в Україні, у нього встигла взяти інтвер'ю Катя Осадча. Відповідний випуск "Світського життя" опублікований на YouTube. Зокрема, ведуча поцікавилася у Чмерковського, чи спілкується він з переможницею "Холостяка" - Олександрою Шульгіною, яка зараз, випадково, теж живе в США.

"І хоч ви не одружилися, не стали парою, але чи підтримуєте контакт?",- запитала Осадча.

"На жаль, ні. Я з тих пір не підтримував ці відносини. Так вийшло. Підтримую інші", - коротко відповів Максим.

Відзначимо, відносини пари після проекту тривали всього місяць, після чого Чмерковський повернувся в Америку, де з часом одружився.

Олександра зараз є дипломованим дієтологом, фітнес-тренером, а також створила свою лінію спортивного одягу.

Раніше Politeka писала, Чмерковський зробив дивний "комплімент" Владу ямі і Кухар: "думав, буде гірше"

Нагадаємо, що Чмерковський вперше висловився про Чапкіса, крісло якого зайняв на "Танцях з зірками": "був особливий зв'язок"

A ще Politeka повідомляла, що Макс Чмерковський несподівано повернувся додому в Америку: "Правильно зробив"