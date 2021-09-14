Прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", схибила на ефірі шоу

Як пише Politeka.net, нещодавно стартував новий сезон"Танців з зірками". Катерина Кухар знову бере участь у проекті в якості судді, як і хореограф Влад Яма. А місце Григорія Чапкіса зайняв Макс Чмерковський, україно-Американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars». (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

І ось, Катерина Кухар у другому випуску шоу" Танці з зірками " допустила помилку. Прима-балерина коментувала виступ Фагота і Катерини Трішиної, коли обмовилася:

"Ну що я хочу вам сказати. Це був хороший танець за мотивами Тараса Шевченка. Я бачу, Фагот, що ви намагаєтеся, але, на жаль, цього недостатньо. Адже вам на п'яти наступають всі хлопці цього проекту крім Суворцева".

"Суровцева", - відразу проправив Кухар Ведучий проекту Юрій Горбунов.

"Суровцева, ой, вибачте мене, Олексій", - відразу поправилася Катерина.

Варто відзначити, що Кухар в першому випуску поставила акторові Олексію Суровцеву 1 бал. Учасник шоу з партнеркою виконали танець румба. На другому випуску актор виконував з танцівницею Марією Колосової диско, отримавши від Катерини вже 3 бали.

Нагалаємо, Кухар з " Танців з зірками» зачарувала Чмерковського, Стоянову пора ревнувати

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з «Танців з зірками " козирнула стрункою фігуркою на робочому місці

Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" показав українцям, як підтримувати тіло в ідеальній формі