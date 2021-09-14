Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла про перенесену операцію

Як пише Politeka.net, талановита українська акторка Анна Саліванчук, яка більшості відома завдяки ролям у гумористичному серіалі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери", часто дає різні відверті інтерв’ю. Так, нещодавно на телеекранах вийшло інтерв’ю Саліванчук, яке вона дала ведучій "Світського життя" Каті Осадчій у свій День народження 17 серпня.

Як відомо, своє 36-річчя відома акторка святкувала у компанії найближчих подруг. Окрім цього, Осадча й Саліванчук розговорилися й про складну операцію, яку зірка "Свінгерів" перенесла у квітні цього року. Їй провели складну операцію на хребті з видалення шийної грижі, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски. Проблеми з шиєю у неї виникли ще десять років тому після падіння з коня.

В інтерв’ю Осадчій Саліванчук зізналася, що за два дні до операції навіть втратила зір, через те, що грижі почали тиснути на спинний мозок.

"Якби я не обрала хорошого лікаря, не довірила йому б своє життя, могло б статися що завгодно. Мені могли б витягувати ці грижі, задіти цей спинний мозок, і я могла б стати інвалідом, зір міг не повернутися. Це було дуже страшно. Я не відчувала взагалі свою руку, я не могла підняти своїх дітей", - зізналася Саліванчук.

До того ж, акторка розповіла, що вона ніколи не приховувала свого віку та не приховує того, що робить уколи краси ще з 25 років, перерву зірка робила лише під час вагітності та годування. Окрім цього, зірка зазначила, що наважилася на підтяжку грудей, але операція на шиї трохи відклала ці плани.

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