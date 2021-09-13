Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав, що відбувалося за лаштунками шоу "Танці з зірками"

Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Також він прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля" і актор у безлічі кінокартин. Юрій є телеведучим проєктів "Голос країни" і "Танці з зірками". Шоумен активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників новим контентом і моментами з життя. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу Юрій Горбунов опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведучий показує, що творилося за лаштунками шоу. Як відомо, після другого ефіру проєкту "Танці з зірками" пішов гуморист з "Ліги Сміху" Іван Люленов. Він був у парі з Яною Цибульською.

"Танці закінчилися. Тут все трохи в шоці.

Хтось радіє і це правильно, але є пара, яка закінчила проєкт - Іван Люленов. Це, чесно кажучи несподівано. Це якась Вселенська несправедливість", - сказав Юрій Горбунов.

"Іван, зате ти крутий гуморист. Немає тобі рівних", - підкреслив телеведучий.

На задньому тлі дівчина вимовила фразу: "Краще нехай гуморить, ніж танцює".

Раніше повідомлялося, Горбунов відправився на банкет, поки Осадча з новонародженим вдома: "Нарешті всі можуть розслабитися"

Також, Горбунов в день народження Осадчої показав дружину в незвичному вигляді: "Люблю тебе шалено"

Politeka розповідала, Горбунов показав нове захоплення сина, зворушивши сімейним фото: "Чудовий був день"



