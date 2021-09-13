Українська співачка Настя Каменських показала, як зустріла понеділок

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною українською співачкою, почавши свій шлях з дуету"Потап і Настя". Але зараз красуня зайнята сольною кар'єрою, виступаючи під псевдонімом NK. Дівчина активно веде блог в Instagram, де розповідає про свою творчість і життя.

Цього разу Настя показала, як зустріла понеділок. Каменських одягла на прогулянку джинсові шорти, футболку і стильний піджак.

"Доброго ранку, chérie.

Такі солодкі понеділки, як сьогодні, - ідеальні, щоб почати втілювати в життя свої плани, пробувати нове і починати щось з чистого аркуша.

Ставте, якщо ви в справі", - написала Настя під фотографією.

Фанати поставили понад 47 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня, піджак шикарний", "завжди в справі", "понеділок, як і молодик, один варіант з тих, що є мотивацією до дії", "Круто", "Настя крутишика", "такий прекрасній дівчині успіхів у втіленні планів".

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